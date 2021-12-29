В Ровенской области нашли большой янтарь

В Ровенской области нашли самый большой в Украине камень янтаря. Его вес составляет более 5 килограммов, он входит в десятку крупнейших янтарных камней мира. Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Янтарь — фото из открытых источников

По словам чиновника, находка была сделана на Ровенщине на месторождении Владимирец-Восточный. Коваль отметил, что такие экземпляры очень редки. В настоящее время вес крупнейшего янтаря в мире составляет более девяти килограммов, он хранится в музее естествознания в Берлине. В Украине до этой находки самым крупным янтарем считались образцы массой 1930 и 1040 граммов.

Ранее в польской пещере Конюшня ученые нашли самое древнее из известных науке ювелирных украшений. Это подвеска из слоновой кости, которой более 41,5 тыс. лет.

Напомним, в Ровенской области в райцентре Владимирец для туристов открыли офис-музей «Янтарный путь». Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА. Музей включает в себя несколько экспозиций, которые рассказывают туристам обо всем процессе с момента добычи янтаря и до превращения его в ценный продукт. Кроме того, посетителям могут предложить участие в своеобразном квесте, который дает туристу возможность самостоятельно добыть себе камешек и провести все необходимые работы по рекультивации земли.

В результате турист получает свидетельство легального искателя янтаря в руднике музея. Кроме этого, в офисе-музее любой турист сможет получить всю необходимую информацию о туристических маршрутах и ​​культурных событиях Ровенской области на украинском, польском и английском языках, а также там помогут решить бытовые вопросы, связанные с проживанием и питанием туристов в янтарном районе области.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.