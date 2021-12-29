ЕСПЧ потребовал от России приостановить запрет правозащитной организации «Мемориал»

В ЕСПЧ отмечают, что прекращение работы этих организаций может произойти лишь после вынесения решения по жалобе на законодательство об «иностранных агентах», которую организация «Международный мемориал», правозащитный центр «Мемориал» и другие российские некоммерческие организации подавали в Европейский суд по правам человека в 2013 году.

Источник: gordonua.com





Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м «Мемориал» был внесен в реестр «иноагентов». В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям «иностранного агента», так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого «Мемориал» неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса «иноагента».

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об «иностранных агентах» и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала «оправдание экстремизма и терроризма», сообщили в «Мемориале» 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет «Мемориал», – среди них есть участники организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», «Ат-Такфир Валь Хиджра», а также «Артподготовка» и «Свидетели Иеговы», которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации «Международного мемориала». Запрет «Мемориала» осудили в США и Евросоюзе.