Самые робкие люди по гороскопу — Рак, Дева, Весы и Козерог

Астрологи выяснили, каким знакам Зодиака больше других свойственно недооценивать себя и заниматься самоедством.

Об этом сообщает MixNews.

Рак

Самооценка представителей этого знака страдает чаще, чем у других. Все из-за того, что Рак — очень эмоциональный и тревожный знак. Представители этого знака, мягкосердечные и чувствительные люди, склонны принимать все слишком лично.

Женщины-Раки могут сильно обидеться и даже заплакать, если на них обрушится критика. Мужчины-Раки способны хладнокровно выстоять в такой ситуации, однако в глубине души могут переживать, что критику они заслужили, даже если она несправедлива. Людям с выраженными качествами Рака стоит учиться полностью доверять себе и не зависеть от отношения к ним окружающих. Не зря ведь астрологи так выделяют интуицию этого знака.

Дева

Этот знак звезды наделили мощным интеллектом и строгой системой оценки окружающего мира. Если вас иногда обижает придирчивость со стороны представителей знака Дева, знайте, что они и сами для себя страшные критики. Стандарты космического уровня редко позволяют рожденным в этот период быть довольными собой. Дева ориентируется на высокие идеалы и всегда осознает свое несовершенство.

По этой же причине представителей знака считают исполнительными и очень ответственными. Природный перфекционизм заставляет Деву расти и совершенствоваться. Главное для них — научиться видеть и ценить этот рост. Это может быть особенно актуальным для Женщин-Дев, которые склонны изводиться еще и на тему физического несовершенства.

Весы

Представители этого знака довольно уверены в себе — когда они одиноки. Колебания Весов начинаются при взаимодействии с другими. А как мы знаем, этот знак тянется к общению и установлению близких отношений.

Типичные Весы хотят угодить и себе, и другим, и боятся показаться эгоистами. Часто они переживают, что сказали что-то не то — особенно Женщины-Весы. «С одной стороны… С другой стороны…» — представителям этого знака свойственно иметь одновременно несколько мнений об одном явлении. Стараясь учесть интересы каждого, Весы могут тормозить с принятием решения, из-за чего и сами расстраиваются. Поэтому они рады, когда рядом с ними инициативный и волевой партнер.

Козерог

В деловой сфере и при решении рабочих проблем представители этого знака могут быть очень уверенными. Но когда дело касается межличностных, особенно романтических, отношений, их уверенность часто сходит на нет. Люди с ярко выраженными качествами Козерога — строгие, сдержанные, часто бросают все силы на достижение практических задач. Они могут сомневаться в своих навыках неформального общения.

Типичные представители знака боятся показаться легкомысленными, отсюда их серьезность и консервативность. Мужчине-Козерогу иной раз проще руководить огромным проектом и выступать на конференциях, чем, например, завязать разговор с понравившейся девушкой. Козерог сможет немного расслабиться, если собеседник подчеркнет его статусность и авторитет.

Ранее астрологи назвали самых «душных» и токсичных представителей гороскопа, которые своим недовольством портят жизнь окружающим.