Кортни Кардашьян кардинально сменила внешность

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Жених Кортни Кардашьян Трэвис Баркер известен тем, что у него более 100 татуировок, покрывающих его тело с головы до ног, и теперь бывшая звезда KUWTK, похоже, подражает его стилю.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

42- летняя звезда Кардашьян Кортни Кардашьян шокировала и порадовала поклонников татуировкой.

Но в сказке был поворот, так как фотография, которой поделилась звезда реалити-шоу, была сильно отредактирована.

Мама троих детей имела острый вид с различными татуировками на верхней части груди, руках и ногах, но на самом деле они не настоящие.

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Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

У Кортни, казалось, была большая бабочка на верхней части груди и сердце из колючей проволоки возле одного из ее запястий.

Изображение было впервые загружено среди его 6 миллионов подписчиков в Instagram ее 46-летним женихом Трэвисом Баркером, у которого, как сообщается, более 70 процентов его тела покрыто татуировками.

Удивительный снимок разделили смайлики розы, бабочки и паука. Позже Трэвис рассказал, что изображение было в рамке.

Кортни можно было увидеть сидящей у Трэвиса на коленях, когда она моделировала черный укороченный топ и подходящую юбку.

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

Музыкант Blink-182 отметил художницу Шайенн Рэндалл, которая, как предполагается, создала изображение, используя подлинную фотографию пары, сделанную фотографом Юлией Кулик.

Позже Джулия и Кортни поделились обработанной фотографией в Instagram. У звезды KUWTK ошеломляющие 156 миллионов подписчиков.

Некоторые фанаты были впечатлены тем, как Кортни выглядела на изображении, одна из них ответила: «Я надеюсь, что она сделает их постоянными». Другой написал: «Она выглядит подтянутой с татуировками».

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

«Кортни действительно потрясающе выглядит с татуировками», — сказал третий поклонник в посте Трэвиса. В то время как четвертый прокомментировал: «Как раз тогда, когда я подумал, что Корт не может стать горячее».

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети показали, как Кортни Кардашьян привезла импортный снег в свой особняк на Рождество.

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