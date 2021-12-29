Кортни Кардашьян кардинально сменила внешность

Жених Кортни Кардашьян Трэвис Баркер известен тем, что у него более 100 татуировок, покрывающих его тело с головы до ног, и теперь бывшая звезда KUWTK, похоже, подражает его стилю.
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42- летняя звезда Кардашьян Кортни Кардашьян шокировала и порадовала поклонников татуировкой.
Но в сказке был поворот, так как фотография, которой поделилась звезда реалити-шоу, была сильно отредактирована.
Мама троих детей имела острый вид с различными татуировками на верхней части груди, руках и ногах, но на самом деле они не настоящие.
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