Кортни Кардашьян кардинально сменила внешность

Жених Кортни Кардашьян Трэвис Баркер известен тем, что у него более 100 татуировок, покрывающих его тело с головы до ног, и теперь бывшая звезда KUWTK, похоже, подражает его стилю.

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42- летняя звезда Кардашьян Кортни Кардашьян шокировала и порадовала поклонников татуировкой.

Но в сказке был поворот, так как фотография, которой поделилась звезда реалити-шоу, была сильно отредактирована.

Мама троих детей имела острый вид с различными татуировками на верхней части груди, руках и ногах, но на самом деле они не настоящие.