С сегодняшнего дня в Украине будут выдавать новые водительские права

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В виде кода «78» в графе 12 будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на машине с автоматической коробкой передач.

Подчеркнем — такая отметка в новых водительских правах означает, что обладатель водительского удостоверения с такой отметки может управлять только автомобилем с автоматической КПП. Нет отметки – нет и ограничений в плане типа коробки передач.

В МВД сообщают, что такие нововведения – это еще один шаг к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.

P.S. Учитывая количество аварий в осенне-зимний период, хорошо бы сделать так, как в Финляндии. А именно — человек, который сдал на права летом, не может ездить за рулем зимой.

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