Пожар в больнице Косово — как себя чувствуют пострадавшие

Стала известно о состоянии пострадавших в результате пожара, который произошел 28 декабря в одной из больниц на Прикарпатье.

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, что 28 декабря в одной из палат в больнице в Косове Ивано-Франковской области произошел взрыв кислородного баллона, который спровоцировал пожар. В результате ЧП погибли три человека, а еще троих медики сейчас пытаются спасти.

После этой трагедии власти дали распоряжение о том, чтобы в реанимациях всех районных клиник провели проверки на противопожарную безопасность. Также медикам должны провести дополнительный инструктаж по эксплуатации кислородного оборудования.

Состояние пострадавших

Сейчас в областной больнице находится трое пострадавших. Одна из женщин – 46-летняя санитарка – находится на грани жизни и смерти. Огонь поразил 90% ее тела. Ее состояние оценивают как критически тяжелое. Пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще одним пострадавшим является врач-реаниматолог Косовской клиники. У него диагностирован ожег 20% тела. Врачи утверждают, что его жизни сейчас ничего не угрожает.

Также в СМИ сообщают, что несколько часов назад с Ивано-Франковского аэродрома взлетело воздушное судно ГСЧС. На борту находится 59-летняя медсестра, пострадавшая в этом ЧП. Огонь поразил 60% ее тела. Сейчас ее состояние тяжелое, но стабильное.

Возможные причины ЧП

Сообщается, что возможной причиной этого страшного ЧП является зажженная в палате свечка. Якобы одна из сотрудниц реанимации зажгла свечку за упокой больного, который незадолго до этого скончался. В это время воздух в палате был перенасыщен кислородом, поскольку в ней одновременно работало 5 кислородных концентраторов. Это привело к тому, что от более интенсивного огня свечки в палате вспыхнуло буквально все, что там находилось.

В обладминистрации состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. И там была озвучена основная версия причины пожара. Свеча там фигурирует. Но не только. Есть более масштабные факторы — неисправность коммуникаций, которые подводили кислород к палатам.

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