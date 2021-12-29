Ford Bronco 1982 года с пробегом в 5 642 км оценили вдвое дороже по сравнению с новой моделью

Bronco-лихорадка распространяется, поскольку автолюбители желают приобрести совершенно новую модель. Поклонники классики должны рассмотреть этот первозданный экземпляр 1982 года, который за последние четыре десятилетия проехал всего 5 642 км.

Источник: avtodream.org

Этот конкретный Bronco хранился в авиационном ангаре большую часть своей жизни. Он оставался в руках своего первого автовладельца до 2018 года и никогда не видел снега или льда. Нет ни слова о том, почему внедорожник редко ездили, но он обладает кузовом Victoria Tu-Tone Dark Brown Metallic и Wimbledon White, который находится в отличном состоянии.





Он также оснащен блестящими хромированными бамперами, тонированными задними стеклами и алюминиевыми колесами, обутыми в шины Goodyear Wrangler Radial. К ним присоединяются тонкие полоски и откидной держатель запасного колеса с крышкой с логотипом Bronco.

Коричневая тема продолжается в салоне, где есть ткань цвета мускатного ореха и виниловые сиденья. Они выглядят совершенно новыми. Еще модель оснащена кондиционером, прикуривателем, тахометром и складывающимся задним сиденьем.

Мощность обеспечивается 5,8-литровым двигателем V8, который, как сообщается, развивает 156 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода с автоматической блокировкой передних ступиц.

Mecum выставит на аукцион Bronco в следующем месяце. Ожидается, что он будет продаваться по цене от 60 000 до 80 000 долларов. Это впечатляет, если учесть, что нижняя оценка почти вдвое больше, чем у Bronco 2022 года.