Опубликован рейтинг самых популярных туристических городов в 2021 году

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Рейтинг самых популярных туристических направлений в 2021 году второй год возглавил Дубай - Опубликован рейтинг самых популярных туристических городов в 2021 году

Рейтинг самых популярных туристических направлений в 2021 году второй год возглавил Дубай

Фото из открытых источников

Туристический портал Forward Keys опубликовал рейтинг популярнейших туристических направлений в 2021 году. Рейтинг уже второй год возглавил Дубай, на втором месте оказался Канкун, на третьем – Стамбул.

Наиболее заметны подъемы в Майами с 18-го на пятое место, Мадрида – с 16-го на 10-е.

«Мексиканский Канкун вошел в список впервые, так же как Каир (Египет), Пунта-Кана (Доминиканская Республика), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Мехико (Мексика), Пальма- де-Майорка (Испания), Франкфурт (ФРГ)», – говорится в сообщении.

Топ-10 самых привлекательных стран для туристов:

  • Дубай (ОАЭ);
  • Канкун (Мексика);
  • Стамбул, Турция);
  • Нью-Йорк, США);
  • Майами (США);
  • Париж, Франция);
  • Доха (Катар);
  • Лондон, Великобритания);
  • Каир (Египет);
  • Мадрид (Испания).
Грифика: forwardkeys.com

Грифика: forwardkeys.com

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