Опубликован рейтинг самых популярных туристических городов в 2021 году

Рейтинг самых популярных туристических направлений в 2021 году второй год возглавил Дубай
Фото из открытых источников
Туристический портал Forward Keys опубликовал рейтинг популярнейших туристических направлений в 2021 году. Рейтинг уже второй год возглавил Дубай, на втором месте оказался Канкун, на третьем – Стамбул.
Наиболее заметны подъемы в Майами с 18-го на пятое место, Мадрида – с 16-го на 10-е.
«Мексиканский Канкун вошел в список впервые, так же как Каир (Египет), Пунта-Кана (Доминиканская Республика), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Мехико (Мексика), Пальма- де-Майорка (Испания), Франкфурт (ФРГ)», – говорится в сообщении.
Топ-10 самых привлекательных стран для туристов:
- Дубай (ОАЭ);
- Канкун (Мексика);
- Стамбул, Турция);
- Нью-Йорк, США);
- Майами (США);
- Париж, Франция);
- Доха (Катар);
- Лондон, Великобритания);
- Каир (Египет);
- Мадрид (Испания).
Грифика: forwardkeys.com
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