Опубликован рейтинг самых популярных туристических городов в 2021 году

Рейтинг самых популярных туристических направлений в 2021 году второй год возглавил Дубай

Туристический портал Forward Keys опубликовал рейтинг популярнейших туристических направлений в 2021 году. Рейтинг уже второй год возглавил Дубай, на втором месте оказался Канкун, на третьем – Стамбул.

Наиболее заметны подъемы в Майами с 18-го на пятое место, Мадрида – с 16-го на 10-е.

«Мексиканский Канкун вошел в список впервые, так же как Каир (Египет), Пунта-Кана (Доминиканская Республика), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Лиссабон (Португалия), Афины (Греция), Мехико (Мексика), Пальма- де-Майорка (Испания), Франкфурт (ФРГ)», – говорится в сообщении.

Топ-10 самых привлекательных стран для туристов:

Дубай (ОАЭ);

Канкун (Мексика);

Стамбул, Турция);

Нью-Йорк, США);

Майами (США);

Париж, Франция);

Доха (Катар);

Лондон, Великобритания);

Каир (Египет);

Мадрид (Испания).

Грифика: forwardkeys.com

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