Челси Брайтон — обзор матча чемпионата Англии 29 декабря

Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 1:1.

«Синие» на протяжении большей части поединка выигрывали благодаря голу Ромелу Лукаку на 28-й минуте с передачи Мейсона Маунта.

Однако в компенсированное ко второму тайму время «чайки» смогли уйти от поражения. Ничью им принес результативный удар Дэнни Уэлбека.

Чемпионат Англии, 20-й тур

«Челси» — «Брайтон» — 1:1

Голы: Лукаку, 28 — Уэлбек, 90+1.

«Челси» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице первенства Англии, отставая от лидера в лице «Манчестер Сити» на пять баллов, сыграв на один матч при этом больше. «Брайтон» (24 очка) идет 10-м.