Байден проведет переговоры с Путиным 30 декабря

«Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной», – говорится в заявлении Белого дома.

Источник: gordonua.com

Во время переговоров лидеры двух стран в том числе обсудят предстоящие переговоры США и России по «гарантиям безопасности».





По информации пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, переговоры запросил Путин, Байден на них согласился, так как считает, что когда «дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидеров», сообщает CNN.

Подтвердил информацию о переговорах Байдена и Путина пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его данным, телефонный разговор состоится «поздно вечером», сообщает РИА Новости.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

Байден 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины. Новый пакет санкций, который разрабатывают в США, предусматривает отключение России от международной платежной системы SWIFT.

7 декабря прошли переговоры Байдена и Путина по защищенной линии видеосвязи. Во время переговоров, которые продолжались чуть более двух часов, Байден выразил «глубокую обеспокоенность» США и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Также американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.