«Газпром» обрадован: так мало газа посреди зимы у Украины еще никогда не было

По состоянию на 27 декабря 2021 года запасы газа в подземных хранилищах снизились на 41,4%, или на 9,97 миллиарда кубических метров, до 14,079 миллиарда, по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года (24,047 миллиарда). Об этом свидетельствуют оперативные данные государственной компании «Оператор газотранспортной системы Украины».

По этому поводу глава российского монополиста «Газпром» Алексей Миллер даже выступил на совещании, посвященном осенне-зимнему отопительному сезону в РФ, пишут российские СМИ.

В частности, Миллер заявил, что «Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах».

Отметим, что по данным украинского оператора ГТС, за сутки из подземных хранилищ было отобрано 95 млн куб. м газа.

С 20 по 27 декабря запасы природного газа в подземных хранилищах снизились на 4,8% или на 709,3 млн куб. м.

С 5 октября запасы газа в подземных хранилищах сократились на 25,4% или на 4,78 млрд куб. м.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ в 2022 году.

Также обнародованы новые тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 января.