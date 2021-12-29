Грипп в Украине — Минздрав объяснил, как защититься

В Украине уже циркулирует вирус гриппа. На данный момент в стране зарегистрировано уже три штамма.

Об этом сообщили на сайте Минздрава.

По информации Центра общественного здоровья, среди лабораторных образцов выделили вирусы типа A(H3), A(H3N2) и В. В общей сложности уже 2,8 миллиона граждан Украины инфицировались тем или иным штаммом вируса гриппа за период с 4 октября по 26 декабря 2021 года. Из них 38,3% — дети возрастом до 17 лет. К счастью, ни один из этих случаев не привел к летальным последствиям.

В Минздраве сообщают, уже более 60-ти лет наиболее действенным методом борьбы с вирусами гриппа является сезонная вакцинация.

«Ежегодно производители вакцин адаптируют иммунобиологические препараты к штаммам гриппа, которые циркулируют именно в данный период, поэтому своевременная вакцинация защитит вас от тяжелого течения болезни и ее последствий«, — объясняет глава Минздрава Виктор Ляшко.

Прививки нужно делать на протяжении всего сезона активности ОРВИ (с октября по апрель). Вакцинироваться могут дети возрастом более 6 месяцев, а также взрослые, у которых нет объективных медицинских противопоказаний.

В тоже время нужно подчеркнуть, что в первую очередь прививки от вирусов гриппа нужны людям, которые относятся к группам риска по медицинским или профессиональным признакам.

беременные;

дети от 6 месяцев;

люди старше 60 лет;

люди с хроническими заболеваниями;

медицинские работники, учителя и воспитатели, военнослужащие и другие.

«Детям до 9 лет, ранее не были вакцинированы от гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, нужны две дозы вакцины с интервалом в один месяц. Всем остальным – одна«, — пишут на сайте Минздрава.

Ранее мы также сообщали о том, что «Омикрон» имеет все шансы перерасти в вирус гриппа.