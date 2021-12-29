Рецепт ролл с сельдью и свеклой на Новый год

Уже скоро Новый год, именно поэтому хозяйки по всей Украине ищут простые и вкусные рецепты блюд, которые порадуют на праздник.
Каждый год хочется готовить что-то особенное, именно поэтому предлагаем приготовить вам вкусные и простые роллы с селедкой. Рецептом этого блюда поделились в Телеграм-канале «Вкусные рецепты».
Вам понадобится:
* Свекла — 270 граммов⠀ ⠀
* Картофель отварной — 100 граммов
* Морковь отварная — 100 граммов⠀ ⠀
* Сельдь — 80 грамив
* Зеленый лук
* Йогурт — 40 граммов⠀ ⠀
* Горчица — 1/2 ч. л⠀ ⠀
* Желток отварной — 1 шт⠀ ⠀
* Соль и перец — по вкусу⠀ ⠀
Способ приготовления:
Для начала вам нужно подготовить все ингредиенты и отварить овощи. Картофель и морковь натереть на крупной терке, свеклу нарезать тонкими слайсами.