Рецепт ролл с сельдью и свеклой на Новый год

Уже скоро Новый год, именно поэтому хозяйки по всей Украине ищут простые и вкусные рецепты блюд, которые порадуют на праздник.

Каждый год хочется готовить что-то особенное, именно поэтому предлагаем приготовить вам вкусные и простые роллы с селедкой⁣. Рецептом этого блюда поделились в Телеграм-канале «Вкусные рецепты».

Вам понадобится:

* Свекла — 270 граммов⠀ ⠀

* Картофель отварной — 100 граммов

* Морковь отварная — 100 граммов⠀ ⠀

* Сельдь — 80 гр⁣амив

* Зеленый лук

* Йогурт — 40 граммов⠀ ⠀

* Горчица — 1/2 ч. л⠀ ⠀

* Желток отварной — 1 шт⠀ ⠀

* Соль и перец — по вкусу⠀ ⠀

Способ приготовления:

Для начала вам нужно подготовить все ингредиенты и отварить овощи. Картофель и морковь натереть на крупной терке, свеклу нарезать тонкими слайсами.