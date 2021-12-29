Авиарейс Запорожье Шарм-эль-Шейх откладывается вторые сутки — пассажиры возмущены

В аэропорту Запорожья вторые сутки не может вылететь самолет, осуществляющий рейс в египетский Шарм-эль-шейх.

Об этом сообщает «ТСН».

Вылет рейса QU6231 Запорожье – Шарм-эль-Шейх должен был состояться еще 28 декабря в 8 часов утра. 186 пассажиров не могут найти себе места и вынуждены скитаться то в аэропорту, то на борту никак не взлетающего самолета.

По словам некоторых пассажиров, причины отмены вылета им не объясняют — люди уже обращались в в администрацию аэропорта, а также администрацию компании-авиаперевозчика. Отмечается, что по предварительной информации, аэропорт не может предоставить безопасные условия для полета, поскольку самолет обмерзший, а реагента для его размораживания вроде бы нет.

Ранее «Апостроф» сообщал, что авиакомпания-лоукостер «Ryanair» объявила о временном прекращении некоторых рейсов из Украины в январе 2022 года.

Мы также сообщали, что самолет собирался вылететь из Одессы в Киев, но ему помешал туман и он вернулся обратно.