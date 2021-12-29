Названы люди, для которых мандарины могут оказаться смертельно опасными

Дата публикации: 29 декабря 2021 г.

Просмотров: 2

Здоровый человек может съедать за день до 500 граммов мандаринов, и это никак не отразится на его состоянии. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва.

Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе питания между основными приемами пищи», – сказала специалист в интервью.

Врач напомнил, что мандарины – сезонный продукт, который богат питательными биологически активными компонентами. В них, в частности, содержатся витамин PP, витамин C, растительная клетчатка, витамины группы B.

В то же время очень аккуратно к мандаринам должны относиться люди, которые склонны к аллергическим реакциям. Если они за один присест съедят полкило мандаринов, итог может быть плачевным – вплоть до анафилактического шока.

Также Королёва рекомендовала отказался от мандаринов людям, у которых есть ожирение и сахарный диабет.

Ранее в США назвали орех пекан самым полезным из существующих. Американские специалисты по результатам исследований пришли к выводу, что употребление этого ореха в том числе снижает уровень «плохого» холестерина

Кроме того, пекан богат полезными жирами, аминокислотами, витамином E, калием; кроме того, в нем содержится большое количество клетчатки.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!