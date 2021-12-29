Выплата соцпомощи в Украине — деньги будут поступать через громады

В Украине будет изменен механизм выплаты социальной помощи гражданам — деньги будут поступать через общины.

Об этом в своей авторской колонке на сайте «Интерфакс-Украина» сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По словам главы ведомства, во всем мире работает двойной механизм социальной защиты – не дать упасть и помочь уверенно встать на ноги. Она отмечает, что в Украине три десятилетия выплат, не сопровождавшихся услугами, привели к таким явлениям как иждивенческие настроения, использование людей на неофициальном рынке труда.

«Мы полностью меняем философию предоставления социальной помощи и наконец сбалансируем выплаты услугами. Люди будут получать не только адресные денежные выплаты от государства, но и услуги по месту жительства, которые помогут им не попадать в сложные жизненные ситуации или быстро выходить из них. Таким образом, мы как общество не только будем финансировать ликвидацию последствий социальных проблем, но и инвестировать в их предупреждение, что более эффективно», — пишет Лазебная.

Как отмечает министр, сегодня центром социальной работы и предоставления социальных услуг стало общество. Министерство социальной политики определяет государственные стандарты социальных услуг, предлагает общинам инструменты и алгоритмы действий.

«Именно на уровне общины можно оказать помощь адресной и действенной, на ранних стадиях выявить социальные проблемы, точно оценить потребности семьи и предоставить индивидуальную помощь, которая сделает семью способной решать такие проблемы в дальнейшем», — подчеркнула глава Минсоцполитики.

Ранее «Апостроф» сообщал, что власти назвали причины, по которым украинцев могут лишать пенсионных выплат, а также рассказали, как потом их возобновить.