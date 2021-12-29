Украинцы просят отменить обязательную срочную службу для мужчин

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Призывники, кадр из видео


Украинцы просят отменить обязательную срочную службу: «Это издевательство над мужчинами»

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