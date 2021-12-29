Ferrari 512 BB 1980 года с обвесом Zender (ФОТО)

Модель 512 ВВ дебютировала в 1976 году. Данный экземпляр — образец флагманского суперкара этой марки, оснащенный редким и привлекательным обвесом Zender.

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Этот экземпляр одет в редкий обвес от ателье Zender. Новым его продали в Гонконг и тогда он был красным, а в 2016 году он переехал в Великобританию. Продавец купил его уже перекрашенным и в 2019 году лишь обновил покраску.





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4.9-литровый оппозитный двигатель выдавал 360 л.с. с четырьмя карбюраторами Weber

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В салоне стоит аудиосистема Pioneer и трехспицевый руль Momo меньшего диаметра. Кожная обивка салона практически без износа, похоже его недавно перетягивали.

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Пробег 30,753 мили. Последний раз его обслуживали в июне 2021 года, поменяли масло и отремонтировали тормоза.

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Автомобиль будет в продаже еще несколько дней. В этом годe обычные 512 ВВ продаются от $200,000.

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