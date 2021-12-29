Специалист назвал овощ, который «вреднее» колбасы

Технолог мясопереработки Павел Агапкин заявил, что в колбасе содержится в 20 раз меньше нитратов, чем в свекле. Он отметил, что свеклу жарят на сковороде, из нее выделяются нитраты, которые синтезируются в нитриты. «Посмотрите содержание нитрата в свекле – до 1 000 мг/кг. В колбасе содержится до 50мг/кг», – подчеркнул специалист.

Однако Агапкин не считает, что нитриты настолько уж вредны для организма, как об этом говорят некоторые эксперты. По его словам, люди столетиями ели салаты и борщи с нитритами, и ничего опасного с их здоровьем не происходило.А вот британские ученые считают, что нитраты в свекле помогают снизить артериальное давление и считают этот овощ «суперпродуктом».

При этом больше всего нитратов содержится в сырой свекле. Участники одного исследования выпивали по 250 мл свекольного сока и ели запеченную свеклу, и через полмесяца у них снизилось давление.

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