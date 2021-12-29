Власть потеряла интерес. Что произошло с разработкой украинской вакцины от Covid-19

Украинские ученые из Института биологии клеток Национальной академии наук приостановили дальнейшую разработку вакцины от коронавируса. Причиной стала нехватка денег и отсутствие интереса со стороны властей. Об этом заявил руководитель Института, академик Андрей Сибирный, сообщает «Суспильне».

По словам ученого, вакцина прошла успешное испытание на первом этапе: у испытуемых мышей появились антитела к вирусу. Но дальше нужно было проверять, защищает ли вакцина от смерти из-за Covid-19 на трансгенных мышах в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

«Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», – утверждает Сибирный.

Следующий этап должен состоять в исследовании вакцины на крупных животных – сусликах и приматах. Но для этого нужно много дорогостоящих препаратов общей стоимостью 300-500 млн евро.

«Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: «Мы не будем это финансировать. Пусть Фонд этим занимается. Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», – сказал Андрей Сибирный.

Перспективы успешной разработки отечественной вакцины от Covid-19 ученый скептически оценивает. По его прогнозу, дальше эти работы не будут проводиться.

Как сообщалось ранее, украинские ученые из львовского Института биологии клеток изобрели пероральную вакцину от коронавируса, которая может использоваться в виде таблетки, спрея или микстуры. Вакцину нужно было тестировать в лаборатории Гданьска (Польша).

Также глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, когда может появиться первая украинская вакцина. Он сказал несколько месяцев назад, что в конце текущего года будут известны сроки дедлайна производства.

Уже в ноябре в интервью «Главкому» главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что разработкой украинской вакцины против Covid-19 занимаются несколько инициативных групп ученых, но еще ни одна разработка не находится на стадии доклинического испытания. Главный санврач подчеркнул, что еще ни одна научная разработка не достигла стадии испытания.