Погода в Украине на 30 декабря — прогноз и карта

В четверг, 30 декабря, на большей части территории Украины ожидается потепление.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В ряде регионов страны температура воздуха будет приближаться к плюсовой отметке. Следует отметить, что на высокогорье Карпат будет наблюдаться выпадение до 80 см снега, в то время как некоторые местности в Житомирской области вообще будут лишены снегового покрова. Об этом говорят данные радара Ventusky.

Фото: Ventusky

В Закарпатской, Тернопольской областях температура воздуха днем будет от 0 до 2 ℃, а в Житомирской — 0-2 ℃. Между тем, в Черниговской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Черкасской областях температура воздуха днем составит -3-5 ℃.

В то же время, температура воздуха ночью в Харьковской, Запорожской, Винницкой, Днепропетровской областях будет -9-11 ℃, а в Одесской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Сумской, Киевской областях — от -6 до -8 ℃.

Фото: Укргидрометцентр

Холоднее всего будет ночью в Николаевской области — там температура воздуха составит -11-13 ℃. Теплее всего будет днем в Крыму — там температура воздуха составит +5-7 ℃.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине 31 и 1 января ожидается потепление — практически по всей территории страны повысится температура.

Также «Апостроф» сообщал, что в Украине Новый год начнется с неприятной погоды с осадками в виде дождя и снега, которые пройдут по всей территории страны — в Карпатах высота снежного покрова достигнет 73 сантиметров.