Настя Каменских на пару с Веркой Сердючкой зажжет в новогоднюю ночь

Известная украинская певица и жена реп-исполнителя Потапа Настя Каменских в новогоднюю ночь приготовила для своих поклонников особенній сюрприз.

Настя Каменских имеет много поклонников, именно поэтому она старается часто радовать их новіми фото, видео, новостями из личной и творческой жизни или же своими мыслями относительно той, или иной темы на своей странице в социальной сети Instagram, где за ней следит 5.4 миллиона человек.

Так, Настя Каменских призналась, что вместе с Веркой Сердючкой порадует красочным выступанием в новогоднюю ночь в шоу «Новогодняя маска».