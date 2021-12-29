Настя Каменских на пару с Веркой Сердючкой зажжет в новогоднюю ночь

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Известная украинская певица и жена реп-исполнителя Потапа Настя Каменских в новогоднюю ночь приготовила для своих поклонников особенній сюрприз.

Настя Каменских имеет много поклонников, именно поэтому она старается часто радовать их новіми фото, видео, новостями из личной и творческой жизни или же своими мыслями относительно той, или иной темы на своей странице в социальной сети Instagram, где за ней следит 5.4 миллиона человек.

Так, Настя Каменских призналась, что вместе с Веркой Сердючкой порадует красочным выступанием в новогоднюю ночь в шоу «Новогодняя маска».

Фото со страницы Насти Каменских

Фото со страницы Насти Каменских

«Эта новогодняя ночь будет особенной ! ✨🤩. Потому что мы с Веркой Сердючкой и ее мамой подготовили для вас крутой музыкальный сюрприз! Смотрите уже 31 декабря в 20:00 в новогодней «Маске» Будет 🔥🥳🔝», — отметила Настя Каменских.

Фото со страницы Насти Каменских

Фото со страницы Насти Каменских

Также певица поделилась несколькими фото с коллегами. На опубликованных кадрах она позирует между Веркой Сердючкой и ее мамой. Певица выбрала соблазнительное золотистое платье, которое оголило ее декольте. Образ артистки дополнили стильные украшения.

Фото со страницы Насти Каменских

Фото со страницы Насти Каменских

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