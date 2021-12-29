Повседневная жизнь в Гаити (ФОТО)

Подборка фотографий повседневной жизни в Гаити. Это государство в западной части одноимённого острова и на прибрежных островах. Восточную половину острова занимает Доминиканская Республика. По данным на 2021 год население страны составляет 11 508 242 человек, из них около 1 млн чел. живут за границей, в основном в США. Площадь: 27 750 км².
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