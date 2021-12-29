На противодействие COVID-19 за год израсходовали свыше 35 миллиардов — Премьер

В Украине на противодействие пандемии коронавируса за год израсходовано более 35 миллиардов гривень.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент Укринформа.

Источник: www.ukrinform.ru

“В целом за этот год правительство израсходовало более 35 млрд грн на финансирование противодействия коронавирусу. Это и доплаты медикам, и закупки кислорода и кислородных станций, и финансирование лабораторий, и многие другие важные вещи”, — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что за год врачам повышена зарплата в среднем на 30%, 3 млн пациентов пользуются программой «Доступные лекарства», которая была расширена почти на 50%. Также закуплено более 700 новых автомобилей экстренной медпомощи, обновлены сотни приемных отделений больниц, закуплены сотни единиц дорогостоящего медоборудования.

По словам Премьер-министра, финансирование лечения и профилактики онкозаболеваний в 2021 году было увеличено до 5 млрд грн (с 3 млрд грн в 2020 году). Кроме того, увеличилось финансирование лечения инфарктов, инсультов и других заболеваний.