Турецкая TOGG запатентовала уже второй электрокар. Это седан

TOGG (Turkiye’nin Otomobili Girisim Grubu или Турецкая автомобильная инициативная группа) запатентовала вторую модель – электрический седан. Изображения новинки появились в патентном бюро Евросоюза: судя по ним, серийная версия «четырехдверки» получит некоторые внешние отличия от концепт-кара, представленного еще в 2019 году. По данным Autoweek, турецкий автопром нацелился на Лас-Вегас: и седан, и первенец TOGG, кроссовер, могут приехать на выставку CES в январе.





Источник: news.infocar.ua

Концептуальные версии обеих моделей TOGG показала пару лет назад: тогда их прочили в конкуренты электрокарам Tesla. В ноябре первый турецкий автобренд запатентовал в бюро Евросоюза внешность вседорожника, а теперь к нему присоединился и седан.

Судя по свежим патентам, серийная версия получила ряд внешних отличий от шоу-кара, причем TOGG пошла по пути усложнения дизайна. Так, предположительно серийная версия получила подсветку фальшьрешетки радиатора, которой не было у концепта, более плавную черную крышу с рисунком в виде ромбов, а также шильдик на капоте. Кроме этого, иначе выглядят фонари и задний бампер.

В оснащении оставили миниатюрные камеры вместо зеркал заднего вида, а также спрятанные в кузов дверные ручки.

Концепт C-седана TOGG 2019 года

Обе модели TOGG может привезти на выставку потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе, которая пройдет в январе. Что касается производства, то первым на конвейер должен встать вседорожник, который получит две модификации: с 200-сильным электродвигателем на задней оси либо с двухмоторной силовой установкой суммарной отдачей 400 сил. Самая мощная версия сможет разгоняться с места до «сотни» за 4,8 секунды, а максимальный запас хода составит 500 километров.

Сборку первых турецких электрокаров, прозванных «эрдоганомобилями», наладят на заводе в Гемлике. В будущем к линейке TOGG присоединятся электрический хэтчбек, компактный кроссовер и MPV.