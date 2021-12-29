Центр общественного здоровья назвал количество украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации

Почти четверть украинцев, не желающих вакцинироваться от Covid-19, считают, что у них есть медицинские противопоказания к прививке от коронавирусной болезни. На самом деле людей с противопоказаниями к вакцинации менее 1% от взрослого населения Украины. Прививка полностью противопоказана только тем, кто имел тяжелую аллергическую реакцию на первую дозу вакцины или на один из ее компонентов, сообщает Центр общественного здоровья.

Сообщается, что люди, имеющие сопутствующие болезни, часто боятся вакцинироваться из-за того, что считают, что вакцина может повредить им, однако это неправда.

«Всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно вакцинироваться от Covid-19, ведь болезнь у них протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения», – отметила Вера Горбачева, кардиолог, кандидат медицинских наук.

Людям с сахарным диабетом и эндокринными заболеваниями также следует вакцинироваться, поскольку Covid-19 может быть для них крайне опасным.

«Не менее важно вакцинироваться людям с онкологическими болезнями, ведь у них очень высокий риск умереть вследствие осложнений Covid-19», – отметили в ЦОС.

Отметим, что в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон», в связи с чем глава Минздрава Виктор Ляшко дал пять рекомендаций для населения.

Ранее, главный инфекционист США рассказал, кто легче перенесет «Омикрон». Также ВОЗ оценила влияние мутаций нового штамма Covid-19 на вакцину.