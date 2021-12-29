Андрей Задворный сообщил о новой страсти после разрыва со Златой Огневич

Победитель второго сезона самого романтического шоу «Холостячка» со Златой Огневич сейчас пользуется неплохой популярностью в соцсети.
Хоть история любви с главной героиней закончилась далеко не хэппи-эндом и мнение многочисленной аудитории об Андрее Задворном остаётся довольно неоднозначным с долей откровенного недоверия, он всё же продолжает активно вести свой аккаунт в Instagram, где за ним следит уже почти 60 тысяч человек.
Андрей Задворный, фото: Instagram
В этот раз Задворный поделился философскими мыслями и рассказал, как изменилась его жизнь из-за большой популярности, которую ему принёс проект.
По словам Андрея, прилив аудитории и узнаваемость в соцсети стала неким двигателем для его саморазвития, теперь мужчина чаще задумывается о внешнем виде и интересной картинке в своём профиле. Но, ему не хочется делать только то, что может понравится фанатам, поэтому сейчас он озадачен вопросом, как ему остаться собой при таких обстоятельствах.
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«Встанет ли когда-то выбор: перестать быть интересным другим или перестать быть собой? Хочется не раствориться, не сбиться, а продолжать слышать внутренний голос и идти своей дорогой», — написал Задворный.
Скриншот с Instagram, Андрей Задворный
Также он заявил, что ему больше по нраву писать посты на различные темы, чем снимать видео для поклонников.
«Но я больше люблю писать, чем снимать. В «писанине» я растворяюсь, я погружаюсь с головой между этими абзацами. Написание поста — для меня как мини-трип», — сообщил мужчина.
Комментарии — instagram.com/zadvornyiandrii/
Комментарии — instagram.com/zadvornyiandrii/
Комментарии — instagram.com/zadvornyiandrii/
Комментарии — instagram.com/zadvornyiandrii/
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