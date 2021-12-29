Андрей Задворный сообщил о новой страсти после разрыва со Златой Огневич

Андрей Задворный, фото: Instagram

В этот раз Задворный поделился философскими мыслями и рассказал, как изменилась его жизнь из-за большой популярности, которую ему принёс проект.

По словам Андрея, прилив аудитории и узнаваемость в соцсети стала неким двигателем для его саморазвития, теперь мужчина чаще задумывается о внешнем виде и интересной картинке в своём профиле. Но, ему не хочется делать только то, что может понравится фанатам, поэтому сейчас он озадачен вопросом, как ему остаться собой при таких обстоятельствах.