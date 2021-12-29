В Австралии кошкам намерены запретить гулять на улице и штрафовать за нарушение “комендантского часа”

Подобные правила уже действуют в Австралии для владельцев собак.

Власти Австралии планируют установить ограничение на пребывание кошек на улицах, чтобы защитить дикую природу. Они будут вылавливать животных с улиц и штрафовать их владельцев.





Об этом сообщает APnews со ссылкой на DailyMail.

Новые правила для домашнего животного хотят принять после проведенного исследования. В нем показали, что каждая дикая кошка ежегодно убивает более 740 местных диких животных, а домашняя — в среднем 180 каждый год. Также с помощью GPS-трекеров было доказано, что домашние кошки охотятся на большие расстояния, чем предполагалось ранее.

Отмечается, что по всей стране каждый день 3 миллиона млекопитающих, 2 миллиона рептилий и 1 миллион сумчатых животных умирают от нападений диких и домашних кошек.

Теперь власти по всей стране вводят ограничения в попытке побороть кошачью бойню.

В Канберре будут разводить всех новых кошек в закрытых помещениях уже с середины 2022 года. Нарушение правил грозит владельцам животных штрафом в 1600 долларов.

В Бендиго (Виктория) жители обязаны держать кошек только на территории своего дома или квартиры. Если животного выловят службы, то владельцы смогут “выкупить” его за 120 долларов.

Кошкам на Аделаидских холмах Южной Австралии и вовсе установят комендантский час — им будет запрещено находится на улице в ночное время с 20:00 до 7 утра. Во Фримантле Западной Австралии запретят находиться в общественных местах.

Если парламента штата Вашингтон примет новые правила, то там животные больше не смогут ходить по дороге, обочине и пешеходным дорожкам, если они будут не на поводке.

Кошатникам грозит еще один штраф в 200 долларов, если их питомцы заблудятся в зарослях.

Стоит отметить, что ограничения были одобрены многими владельцами и заводчиками кошек, которые хотят уделять больше внимания ответственному содержанию животных. Подобные правила уже действуют в Австралии для владельцев собак.

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