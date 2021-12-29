Опасные дни в 2022 году

Многие знаки Зодиака войдут в 2022 год с новыми силами и приблизятся к своим мечтам. Однако в течении года все же будут неблагоприятные дни, когда вы будете чувствовать себя подавленным и сильно уставшим, могут наблюдаться частые смены настроения или апатия.

В какие дни лучше устроить себе выходной и не решать серьезных дел рассказало «7дней.ru».

Затмения

В следующем году будет два солнечных и два лунных затмения. К ним особенно чувствительны такие знаки Зодиака, как Рак, Рыбы и Скорпион — они могут почувствовать ухудшение самочувствия, апатию и необъяснимую лень.

30 апреля, 16 мая, 25 октября и 8 ноября лучше отдохните от работы и проведите эти дни дома в компании близких людей.

Ретроградные планеты

При изменении направления небесных тел неблагоприятным становится не один день, а целый период. Однако наибольшее влияние на знаки Зодиака планеты оказывают в начале ретроградности.

В году Тигра семь небесных тел меняют направление, однако пугаться не стоит, так как воздействие будет с разной интенсивностью и в разных сферах жизни.

Меркурий — 14 января, 10 мая, 10 сентября, 29 декабря.

У Венеры с 19 декабря 2021 года начнется период ее ретроградности, а вот к началу 2022 года она ослабнет и перестанет оказывать плохое влияние на знаки Зодиака. В конце января она вовсе поменяет направление и успокоится. Будьте осторожны с деньгами 29 января 2022 года, когда Венера совершит свой последний кульбит, а вот за личную жизнь волноваться не стоит.

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Плутон в больше степени влияет на людей в психологическом аспекте: у многих могут быть перепады настроения и апатия. 29 апреля лучше провести время дома в одиночестве и подумать о будущих делах.

Сатурн — 5 июня уделите внимание проблемам, которые требуют немедленного решения.

Нептун отвечает за эмоции, поэтому конфликты могут возникать на ровном месте. 28 июня сведите свое общение к минимуму и посвятите день себе.

Уран — 24 августа. Не налегайте на крупные покупки и воздержитесь от инвестиций.

Марс — 30 октября. В этот день лучше не конфликтовать, так как это может закончится плачевно для обеих. Лучше соглашайтесь на компромисс и не потакайте провокациям.

Напомним, ранее сообщалось, кому из женщин астрологи советуют посвятить время себе в январе.