Разумков сделал неожиданное заявление о веерном отключении

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в некоторых регионах Украины уже начались веерные отключения электроэнергии. Об этом политик заявил в интервью Наталье Влащенко.

«У нас идут веерные отключения. Они называются как «технические», но фактически там в некоторых областях уже рассылают людям, когда будет отключен, на какой промежуток времени. С учетом стоящих на улице морозов – это тоже проблема», – считает Дмитрий Разумков.

По мнению политика, проблемы в энергетике произошли, в первую очередь, потому, что власти не просчитывали возможные варианты и не имели плана действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Экс-спикер Верховной Рады подчеркнул, что проблемы с энергетической генерацией, в первую очередь, ощутимы именно на государственных предприятиях.

«Мы знаем, какая ситуация с нехваткой угля на складах, многие другие вопросы. К этому нужно было готовиться. И, прежде всего, угля не хватает именно на государственных предприятиях. «Центрэнерго» – это государственное предприятие и государство его не обеспечило тем ресурсом», – подытожил политик.

Ранее Дмитрий Разумков рассказал, что эмоциональное поведение действующего главы государства, которое он демонстрировал во время последней пресс-конференции – не предел его реакции на определенные сложности или конфликтные ситуации.