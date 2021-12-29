Морозный ветер пощиплет щечки перед оттепелью: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 30 декабря

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В предпоследний день года на всей территории Украины осадков наблюдаться не будет, однако морозный воздух будет щипать щечки украинцев.

Об этом на своей фейсбук-странице написала синоптик Наталья Диденко.

Так, стало известно, что в четверг, 30-го декабря в Украине осадков не будет. Синоптик Наталья Диденко отметила, что на дорогах будет наблюдаться гололедица, атмосферное давление подрастет.

Ближайшая ночь будет достаточно холодной, -4-10 градусов. А уже 30 декабря днем ожидается -1-5 градусов, в западных областях начнется потепление +1+5 градусов. Отмечается, что потепление в течение 31 декабря и 1 января распространится на всю территорию Украины.

Фото со страницы Натальи Диденко

Фото со страницы Натальи Диденко

В четверг, 30-го декабря осадки в столице маловероятны. На дорогах гололедица. Ночью -8 градусов, днем -4 градуса.

31 декабря -1 января ожидается оттепель, будут выпадать периодически мокрый снег и дождь.

«Примите во внимание этот прогноз, все кто будет бегать, ходить, ездить автомобилем, ведь много дел еще надо уладить перед праздниками. А на Новый год будет передвигаться от стола к столу. Атмосферное давление будет скакать, гололедица подстерегать, мокрый снег и дождь будут нервировать водителей и будут портить новую обувь — нам надо быть здоровыми, с ясной головой и на крепких ногах», — отметила синоптик Наталья Диденко.

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