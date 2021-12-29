Американскую певицу укусила змея в лицо во время съемок клипа

Звезда снимала ролик на новую песню.

Известная американская певица Maeta перед Новым годом решила порадовать своих поклонников и выпустить новый клип.





Впрочем, на съемочной площадке произошел неприятный инцидент. Звезда снималась со змеями, и вдруг одна из них укусила ее в лицо. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram и опубликовала фрагмент клипа.

На черно-белом коротком ролике видно, как исполнительница лежит на полу, а на ее теле расположена одна из змей. На певицу пытались положить еще одну, и вдруг одна с ним резко кусает девушку прямо в лицо, а именно за подбородок.

«Вот на что я готова пойти, чтобы создать клип для вас», – поделилась знаменитость.

К счастью, со здоровьем девушки все хорошо.

ТСН