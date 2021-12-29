Диетолог назвала идеальные продукты на завтрак при похудении

Врач-диетолог Татьяна Дик рассказала, чем должен завтракать худеющий человек.

По ее словам, некоторым людям идеально подходят завтраки, в которых преобладают углеводы.

«Кому-то больше подходят белковые завтраки. Поэтому необходимо методом проб выбрать идеальный для себя завтрак», — отметила Татьяна Дик.

Она предложила несколько вариантов завтраков, в которых преобладают белки: омлет с овощами, яичница, сырники, творог с ягодами и орехами. Углеводные завтраки: каша с фруктами, запеканки или блинчики.

Помимо прочего, можно сделать комбинированный завтрак. В него могут входить тосты с сыром, авокадо и яйцом, каша и несколько яиц, творожно-фруктовые запеканки.

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