Путинские сатрапы пытаются разрушить память о миллионах расстрелянных, запытанных и замученных

Сегодня путинский режим, опасаясь огласки, практически под звон новогодних бокалов запретил «Мемориал». Подленько ухмыляясь и радостно потирая вспотевшие от удовольствия ручки от сознания того, что удалось обтяпать это гнусное дело без лишнего шума и пыли. Путинские сатрапы в лице продавших душу прокуроров, судей и прочих должностных подлецов по команде Кремля пытаются разрушить память о миллионах расстрелянных, запытанных и замученных до смерти в годы Геноцида нашего народа в ХХ веке. Только потому, что заказчики расправы над Мемориалом ведут нынешнюю Россию по уже проторенному пути, щедро сдобренному болью и кровью. А еще потому, что палачи и садисты прошлого века – их духовные братья, безнаказанно измывавшиеся над народом многие десятилетия террора.

У нынешнего подлого режима нет дна, нет не только законов, но и даже понятий. У власти – уличная шпана, одевшая галстуки и костюмы от Бриони. А внутри – они те же самые БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ, привыкшие глумиться над ближним всей гопотой. У них нет идей, высоких помыслов, стремлений остаться в истории славными делами и свершениями. Обмануть, словчить, «сделать всех» и снова обмануть – их главная религия и мораль. Мрачная эпоха безнравственности, лжи, беспримерного лицемерия и тотального воровства, неслыханного во многовековой истории державы – вот главный итог долгих лет их сидений во власти.

Мемориал им мешал, злил, раздражал, они давно мечтали заставить его замолчать навсегда. Ведь недаром на днях был фактически публично казнен историк Дмитриев: отправлен на 15 лет в лагеря за его правду о страшном ГУЛАГовском конвейере смерти.

Но они не сумеют убить память народа, вытравить его чувства, превратить его в безродную массу. Их время уходит. Скоро наступит новая эпоха – эпоха очищения, покаяния и справедливого СУДА. Тем, кто творит бесчинства и не доживет до краха бессовестного режима, держать ответ перед судом истории. Тем, кто доживет, а таковых большинство – отвечать перед законом и народом за свои деяния в суде настоящем.

Потому что в этот раз их нельзя прощать. Миллионы невинно замученных взывают к справедливости. Сквозь года и судьбы.

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Джерело: Эхо Москвы

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