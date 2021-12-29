Лишение пенсии в Украине — на каких основаниях граждан могут оставить без денег

Власти назвали причины, по которым украинцев могут лишать пенсионных выплат, а также рассказали, как потом их возобновить.

Соответствующий материал появился на сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Так, в соответствии со статьей 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплата пенсии может быть приостановлена по следующим причинам:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих противоречивые сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения пенсии через отделение почтовой связи в течение 6 месяцев подряд;

Также украинское законодательство предусматривает несколько других причин:

окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;

непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Как возобновить получение пенсионной выплаты

Согласно части 2 статьи 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», возобновление выплаты пенсии может быть осуществлено по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты.

Для этого нужно лично обратиться к любому сервисному центру независимо от места проживания (регистрации). Туда нужно подать заявление о возобновление выплаты пенсии. При этом нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность (паспорт, идентификационный код). Также, если лицо желает получать пенсию через банк, нужно иметь заявление на проведение выплаты пенсии через банковский счет.

При этом стоит учесть, что возобновление выплаты пенсии не производится по заявлениям, предоставленным представителями, действующими по доверенностям, и которые отправлены по почте.

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