За голую «сиську» помощницы – министра Шкарлета в отставку: тысячи украинцев требуют расплаты  

Кристина Тишкун-фото из Фейсбук

Админстатья – для Гарбарука, отставка – для Шкарлета

Огласка этого «эротического ляпа» приобрела всеукраинских масштабов – поток возмущений выражают как жители Львова, куда с последним визитом и прибыл экс-заместитель министра Игорь Гарбарук, так и в других областях.

«Вся лента Фейсбука в заметках о заме министра образования – точнее, о его бесстыдстве и наглости. Которая заключалась в том, что он приехал с официальным визитом с хорошей помощницей в слишком откровенной одежде. Он сумел из скучного коматозного визита сделать экшн-веселуху для народа, за что понес репутационные потери. Но, по моему мнению, должен понести еще и административные», — отмечает журналист из Львовской области Виктория Балицкая.