За голую «сиську» помощницы – министра Шкарлета в отставку: тысячи украинцев требуют расплаты  

Скандальное событие во Львове получило еще большую огласку
Прокол топового чиновника из Минобразования Игоря Гарбарука, что появился на публике с 27-летней полуобнаженной помощницей, спровоцировал просто бешеный резонанс в обществе. Даже несмотря его вчерашнее официальное увольнение распоряжением Кабмина, возмущения не утихают. Украинцы требуют привлечь Игоря Гарбарука, который проработал на этой должности с 15 июля 2020 года, к админответственности, а вслед за ним безотлагательно уволить министра образования и науки Сергея Шкарлета. Детали выясняли Знай.uа.
Кристина Тишкун-фото из Фейсбук
Админстатья – для Гарбарука, отставка – для Шкарлета
Огласка этого «эротического ляпа» приобрела всеукраинских масштабов – поток возмущений выражают как жители Львова, куда с последним визитом и прибыл экс-заместитель министра Игорь Гарбарук, так и в других областях.
«Вся лента Фейсбука в заметках о заме министра образования – точнее, о его бесстыдстве и наглости. Которая заключалась в том, что он приехал с официальным визитом с хорошей помощницей в слишком откровенной одежде. Он сумел из скучного коматозного визита сделать экшн-веселуху для народа, за что понес репутационные потери. Но, по моему мнению, должен понести еще и административные», — отмечает журналист из Львовской области Виктория Балицкая.
Игорь Гарбарук-фото из Фейсбука
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Вместе с тем, стремительно увеличивается количество требований по наложению жестких «санкций» и на самого министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Украинцы настаивают на его увольнение, подкрепляя к этому проколу «филькины» дипломы, диссертации и плагиат в его научных работах, о которых шла речь даже в зале Верховной Рады.
Назначение Сергея Шкарлета, протесты — фото Радио Свобода
Комментарий-скриншот
«Теперь очередь и самому министру подать в отставку!»,- возмущается Людмила Гладкая.
Комментарий-скриншот
А созданный по этому поводу саркастический «лейбл» МОН люди называют олицетворением состояния современного украинского образования.
Скриншот
«Кстати, Гарбарука нынешний министр-плагиатор Шкарлет назначил к себе в министерство одним из первых в июле 2020, когда сам еще был в/о министра. Свой к своему по свое — б^@dsка власть. Еще и так наглядно…», — возмущается Rimma Filipenko.
Комментарий-скриншот
«По ходу только наша «недоэлита» и чиновничьи холопы на высоких началах могут выставлять своих шл**х на показ при рабочих мероприятиях», — пишет Тарас Гавриленко.
Комментарий-скриншот
На эту скандальную историю отреагировали и известные украинские эксперты из других сфер деятельности.
«Он должен не только написать заявление на увольнение, но и публично извиниться за циничное осквернение педагогов… А еще лучше, если уйдет в отставку вместе со своим шефом Сережей Шкарлетом, ибо яблоко от яблони далеко не падает», — отмечает Член Национального Союза Архитекторов Украины Юрий Горалевич.
Сергей Шкарлет-фото МОН Украины
«Взрывные» споры, стихи и мемы
А вот откровенное платье помощницы Гарбарука подняло отдельную волну. Некоторые пользователи соцсетей не согласны с» нападавшими » и считают массовые возмущения раздутыми.
Как ни странно, одним из них стал первый заместитель главы Общественного совета при МОН Украины Николай Панченко.
Комментарий-скриншот
На подобные высказывания вызывают поток критики — к спорам присоединились даже участники АТО и эксперты по этикету.
«Безобразие на обоих «фото». Зачем крайности? Печально другое, если есть этические нормы то их должны были бы применять ко всем случаям, а не только тогда, когда поднялся шум по отдельному эпизоду», — отмечает участник АТО Александр Животовский, награжденный орденом «За мужество» III степени.
Участник АТО Александр Животовский-фото из Фейсбук
«Визит во Львов, как минимум, рабочий. Встреча — с официальными лицами, а значит дресс-код должен быть деловым. Соболь, платье, декольте, разрез и сапоги с «каблами» – образ для роли в кино, но не уместен в компании замминистра образования. Сколько еще и какими словами надо объяснять об уместности одежды и украшений – согласно статусу, места, уровня встречи и роли. Если вам все же важно не позорить ни себя, ни окружающих, прочитайте лекцию о деловой одежде», — подчеркивает специалист по этикету и моделированию поведения Анна Чаплигина.
Анна Чаплыгина-фото из Фейсбука
Между тем, в мети появляются не только новые мемы, но и стихи по поводу «сиська-ляпа».
Цицька і цяцька,
Цяцька і цицька,
Щось у замміна
В споднях тріпіцька.
Щось там тріпіцька,
Ще й надувається,
То, певно, освіта
У нас піднімається!
Комментарий-скриншот
Мем, И. Гарбарук-фото из Фейсбука
Сама же Кристина Тишкун, что стала главной «героиней» скандала, сразу же после скандала удалила свою страницу из Instagram.
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