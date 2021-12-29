Каскадный стеклянный дом на скале в штате Колорадо (ФОТО)

Проект Telluride House, разработанный компанией Efficiency Lab for Architecture, реализован в 2021 году в каньоне Теллурид Бокс, штат Колорадо, США. Участок площадью 1,37 га, впечатляющий своей первозданной красотой, расположен у вертикальной скальной стены рядом с величественным водопадом Bridal Veil (Фата невесты) — самым высоким, его высота превышает 111 метров, и одним из самых красивых водопадов в Колорадо. Кроме интересных и смелых архитектурных и дизайнерских решений, особенностью проекта являются сроки его реализации. Расположенный в очень сложном с точки зрения геологии и географии месте, дом проектировался долгих пять лет, а был построен всего за несколько недель.





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Роскошная горная резиденция площадью 650 квадратных метров располагается на крутой скале в окружении высоких осиновых деревьев Populus tremula и извивающихся горных ручьев. Главную роль в архитектурном дизайне проекта сыграл изрезанный рельеф горного склона и опасности, связанные с селевыми потоками, камнепадами и лавинами, которые требовали создания надежных барьеров, сдерживающих стихию. С целью удержания грунта была разработана система, включающая стальные анкеры, закрепленные в склоне горы, что также позволило создать ровную строительную платформу.

Конструктивно Telluride House состоит из трех квадратных каскадных стеклянных объемов размером 13,7 × 13,7 метров, расположенных консольно один над другим на наклонной плоскости скалы. Каждая открытая сторона трех павильонов имеет стеклянный фасад, обеспечивающий роскошные панорамные виды. Концепция открытого плана, определяемая плавностью внешних и внутренних пространств, стирает границы и устанавливает тонкую связь между зданием и ландшафтом, которую усиливают элегантные консоли. Подпорные стены переходят в склоны и сливаются с горой, а консоли с парящими террасами создают контраст легкости. Воздушность объемов и связь с подпорными стенами также обеспечивает композитный каркас пола, изготовленный из дерева и стали.

Интеграции резиденции с простыми минималистичными характеристиками с внешней средой также способствуют тщательно подобранные цвета экстерьера, аналогичные палитре окружающей природе, и использование натуральных материалов, гармонирующих с суровым горным ландшафтом. Так, внешние подпорные стены украшает мраморный кирпич «Shadow», демонстрирующий свою естественную красоту с естественными белыми узорами в разрезе.

Трехуровневая внутренняя программа дома обеспечивает четкое разделение приватных и общественных зон. Вход в дом определен с уровня земли на первом этаже, где к фойе в каменном павильоне примыкают гараж, гостевые спальни и игровая комната. На среднем уровне располагается социальная зона открытого плана, включающая гостиную, столовую и кухню. На верхнем этаже оборудована приватная область с тремя спальнями и ванными комнатами.

Оформление интерьеров впечатляет уютом и элегантностью. Плоские потолки отделаны древесиной северного кедра. Встроенное потолочное освещение устраняет любые препятствия для получения захватывающих пейзажных видов. Полированный бетонный пол на втором и третьем этажах плавно переходит из внутреннего пространства во внешние террасы, прерываясь только окнами с максимально уменьшенными элементами конструкции, позволяющими иметь беспрепятственный вид на каньон. Одной из проблем, связанных с высокогорным расположением проекта (Telluride House расположен на высоте более 2700 метров над уровнем моря), стала изоляция оконных панелей. Задача была успешно решена за счет введения капиллярных трубок для уменьшения разницы атмосферного давления между местом производства и местом установки стеклопакетов.

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Источник: https://coolhouses.ru/arhitektura/kaskadnyy-steklyannyy-dom-na-krutoy-skale.html

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