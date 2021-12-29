Порошенко во втором туре выигрывает у Зеленского – опрос

Петр Порошенко во втором туре президентских выборов побеждает Владимира Зеленского. Такие данные обнародовали социологи во время пресс-конференции «Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год». Организатором исследования является Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, в первом туре Зеленский получил бы 17,5% всех опрошенных или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. За Порошенко готовы голосовать соответственно 11% и 16% опрошенных.

Во втором туре Порошенко обходит Зеленского. За Петра Порошенко готовы голосовать 50,1% голосов принявших участие в выборах и определившихся, за Владимира Зеленского проголосуют 49,9% опрошенных.

Как известно, во втором туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 73%, Петр Порошенко – 24%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, наиболее эффективным среди украинских чиновников по результатам 2021 года оказался министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также опрос показал, сколько украинцев считают реальным вторжение РФ.