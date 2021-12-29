Очищение энергетики дома — как правильно выполнить обряд

В канун Нового года украинцы должны провести обряд собирания и очищения энергетики в доме. Как это правильно сделать – рассказала знахарка Мария Герчак.

Своим рецептом она поделилась в эфире программы «Национальное утро» на Апостроф TV.

Для этого нужно, чтобы обязательно у хозяйки были хлеб, свеча и святая вода.

«Мужчина со святой водичкой идет, как говорится, как мамочка уже идет с молитвой, свечой и хлебчиком на новеньком полотенце. С молитвой проходят, как солнышко идет, так крестят двери, окна, углы, а сзади хозяин дома идет и святой водичкой кропит все», — рассказала Герчак.

По ее словам, это «реально работает».

«Даже воду можно зарядить своей положительной энергией, мыслью, что это святая вода. И это будет святая вода, она работает на вас, она исцеляет», — подчеркнула знахарка.

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