Кэтрин Зета-Джонс в пикантном белье не оставила шансов воображению

Звезде «Чикаго» Кэтрин Зете Джонс было чуть больше двадцати, когда она пыталась сделать себе имя, и снимки времен ее расцвета вернулись, оставив поклонников безмолвными.

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Открытые снимки нижнего белья голливудской красавицы Кэтрин Зеты Джонс стали достоянием общественности, оставив поклонников в недоумении тем, насколько гламурно она выглядела более трех десятилетий назад.

52-летняя валлийская актриса прославилась, когда получила признание в фильмах «Двенадцать друзей Оушена» и «Чикаго».

В найденных снимках нижнего белья Кэтрин была намного моложе, чем сейчас, и только начинала свою карьеру в мире актерского мастерства и кино в 1990-х годах.