Кэтрин Зета-Джонс в пикантном белье не оставила шансов воображению

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Звезде «Чикаго» Кэтрин Зете Джонс было чуть больше двадцати, когда она пыталась сделать себе имя, и снимки времен ее расцвета вернулись, оставив поклонников безмолвными.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Открытые снимки нижнего белья голливудской красавицы Кэтрин Зеты Джонс стали достоянием общественности, оставив поклонников в недоумении тем, насколько гламурно она выглядела более трех десятилетий назад.

52-летняя валлийская актриса прославилась, когда получила признание в фильмах «Двенадцать друзей Оушена» и «Чикаго».

В найденных снимках нижнего белья Кэтрин была намного моложе, чем сейчас, и только начинала свою карьеру в мире актерского мастерства и кино в 1990-х годах.

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Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин, снявшаяся в серии потрясающих снимков нижнего белья для фотографа Джона Стоддарта, не слишком отличается от снимков, сделанных в 1992 году.

На съемках, прошедших более 30 лет назад, красавица была изображена на камеру, когда ей было всего 23 года, она была в черном белье, украшена драгоценностями и драматично причесана.

Съемка проходила в шикарном гостиничном номере, некоторые снимки делались на кровати, а другие снимались с туалетного столика.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс

На одном из снимков будущая кинозвезда лежала на кровати на животе с широко расставленными ногами.

На другом кадре Кэтрин стояла на кровати в черной ночной рубашке, держась за грудь и тлела на камеру.

Она носила каблуки, а волосы были объемными, напоминая Мадонну в молодости.

Фотография в тонах сепии была невероятно знойной и сексуальной, с подчеркнутыми темными оттенками ее платья и волос, что усиливало атмосферу голливудского гламура — то, с чем актриса уже давно ассоциируется.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс

На другом снимке 23-летняя красавица лежала на кровати в шелковой ночной рубашке нежно-розового цвета и позировала на камеру, надувая губы широко раскрытыми глазами.

Хотя эти снимки были сделаны более трех десятилетий назад, Кэтрин на самом деле не сильно отличается.

Как ранее сообщал портал «Znaj», Кэтрин Зета-Джонс показала своего папу.

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