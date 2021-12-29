Фахівці порадили продукт для зміцнення стінок судин

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно діагноз «інсульт» ставлять приблизно 15 млн людей. З них кожен третій помирає, а ще 5 млн. стають інвалідами.

На думку лікарів та вчених, у більшості випадків інсульт спровокували два головні фактори – високий тиск і неправильне харчування (велика кількість у ньому жирних, гострих та інших корисних продуктів).





Тим не менш, є думка, що перемогти небезпечну тенденцію цілком можна: якщо терміново почати стежити за своїм здоров’ям та харчуванням. Наприклад, додати в меню продукти, корисні для кровоносних судин та в яких мало шкідливого холестерину.

Суцільна користь

Одним із таких продуктів-цілителів японські вчені назвали арахіс. Вони провели серію досліджень його корисних властивостей і дійшли висновку, що горіхи в чистому вигляді та вироблені на їх основі продукти дуже корисні для кровоносних судин. Зокрема, вони здатні знижувати ризик інсульту на 16%, а ішемії мозку – на 20%.

В експерименті взяли участь понад 74 тисячі людей від 45 до 74 років, які суттєво збільшили дозу споживаного в їжу арахісу та його похідних.

– Ми вперше показали, що вживання великої кількості арахісу статистично пов’язане із зменшенням частоти інсультів серед жителів Азії. Це говорить на користь того, що додавання продуктів на базі арахісу в дієту буде корисним для здоров’я людини та стану судин його мозку, – говорив один із авторів роботи, професор Університету Осаки Сатойо Ікехара .

Що конкретно

Усього дослідження тривали більше 15 років, тому їх результати визнані такими, що найбільш довіряють.

Згідно з висновками вчених, ймовірність розвитку інсультів та інших проблем із роботою судин мозку максимально залежала не тільки від наявності у людей шкідливих звичок або присутності в їхньому житті спорту, а й від того, як багато арахісу та продуктів на його основі вони вживали.

Так, поїдання близько 4-5 зерен арахісу на день було пов’язане зі зниженням ризику розвитку інсультів на 16 відсотків та ішемії мозку – на 20 відсотків. Залишається тільки додати, що є велика надія на те, що якщо європейці та жителі інших країн світу також стануть більше їсти арахісу, то статистика захворюваності на інсульти та інші хвороби судин знижуватиметься.

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