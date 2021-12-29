«Укрзализныця» показала обновленный двухэтажный поезд Skoda City Elephant, который железнодорожники ласково называют «Наш слоненок». Он уже готов везти пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в соцсети.

Ранее было анонсировано, что в свой первый рейс электропоезд Skoda City Elephant отправится 30 декабря по маршруту №747 Киев — Львов. Поезд стартует из Киева в 16:41 и прибудет во Львов в 00:45. По пути следования он сделает остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе и др.

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Поезд состоит из двухэтажных 6 вагонов. Электропоезд чешского производства Skoda был построенв 2012 году. Его ремонт производился на «Киевском электровагоноремонтном заводе» с февраля 2021 года. И за 11 месяцев электропоезд был полностью обновлен. Skoda City Elephant оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.

Перед официальной презентацией в «Укрзализныце» провели обкатку электропоезда и сообщили, что он готов к запуску.

«А пока вы, как и мы, ждете финального «Поехали!», предлагаем вам насладиться медитационным видео выезда Skoda City Elephant из ангара. Укрзализныця рекомендует: видео прекрасно успокаивает во время предновогоднего хаоса», — пишет «Укрзализныця».

Ранее Realist.online рассказывал, что в Украине открыли маршрут поезда длиной 1806 км.