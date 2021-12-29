Учения российских военных в Беларуси продолжатся — названо время

Президент РФ Владимир Путин и нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко договорились о проведении совместных военных учений на территории Республики в 2022 году.

Об этом сообщает «Белта».

Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге, где договорились о том, чтобы Минск и Москва «не не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе».

Лукашенко обратился к Путину с просьбой о продолжении совместных российско-белорусских военных учений, создании центров по подготовке военнослужащих.

В ответ глава Кремля заявил, что военные ведомства России и Беларуси согласуют точную дату проведения учений: по предварительной информации, они пройдут в феврале-марте следующего года. В этот период, по данным разведки, планируется вторжение российских войск на территорию Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Россия угрожает Западу разместить в Беларуси ядерное оружие.

Также «Апостроф» сообщал, что власти в Беларуси вынесли на обсуждение законопроект о внесении существенных изменений в конституцию страны — голосование назначено на февраль 2022 года.