самые прикольные мэмы из соцсетей (ФОТО)

Украинцев удивило решение Минобороны и они проявили креативность.

ВУкраине с 17 декабря заработали новые правила воинского учета для женщин. Был расширен перечень профессий и специальностей, обладательницы которых должны явиться в военкомат. Украинцы отреагировали на это известие шквалом мэмов и шуток в сети.

«Телеграф» собрал подборку забавных острот.

Вспомнили пользователи популярный мэм из прошлого про «сняли в Нацгвардию» и рифмовали на манер известных песен.

Опирались шутники и на популярные стереотипы о женщинах и мужчинах.

Пользователи в остротах опирались на известные мэмы и картинки и обыгрывали их по-новому.

Шутки про воинский учет для женщин коснулись и предполагаемой формы для дам, и особенностей вручения повесток в случае мобилизации.

Напомним, перечень профессии расширили значительно, добавив туда ранее не упомянутых почтальонов, музейных работников, менеджеров ресторанов, кондукторов, соцработников. Служить им придется только в случае их согласия, мобилизации или военного положения — постановка на воинский учет не означает призыв в армию.