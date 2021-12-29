самые прикольные мэмы из соцсетей (ФОТО)

Украинцев удивило решение Минобороны и они проявили креативность.
ВУкраине с 17 декабря заработали новые правила воинского учета для женщин. Был расширен перечень профессий и специальностей, обладательницы которых должны явиться в военкомат. Украинцы отреагировали на это известие шквалом мэмов и шуток в сети.
«Телеграф» собрал подборку забавных острот.
Вспомнили пользователи популярный мэм из прошлого про «сняли в Нацгвардию» и рифмовали на манер известных песен.
Опирались шутники и на популярные стереотипы о женщинах и мужчинах.
Пользователи в остротах опирались на известные мэмы и картинки и обыгрывали их по-новому.
Шутки про воинский учет для женщин коснулись и предполагаемой формы для дам, и особенностей вручения повесток в случае мобилизации.
Напомним, перечень профессии расширили значительно, добавив туда ранее не упомянутых почтальонов, музейных работников, менеджеров ресторанов, кондукторов, соцработников. Служить им придется только в случае их согласия, мобилизации или военного положения — постановка на воинский учет не означает призыв в армию.