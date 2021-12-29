Обладательница самых больших натуральных грудей Украины, модель plus-size Мила Кузнецова планирует встретить Новый год в Париже.

«В идеале на Эйфелевой башне. Надеюсь, во Франции есть салат Оливье, ведь я не представляю Новый год без этого блюда. Это для меня уже как новогодняя традиция. Я люблю перевоплощаться в разные образы, часто меня можно увидеть в каком-то косплее на Comic Con и фотосессиях, поэтому маскарад на Новый год – это тоже, чего я бы хотела. Планирую сделать для своих подписчиков в инстаграме сюрприз, разыграв календарь с собственными фото, а также книгу рекордов Украины с автографом, где зарегистрирован мой рекорд», – делится модель.





С юмором украинская знаменитость подошла и к праздничным поздравлениям нашим читателям:

Желаю вашим читателям не встречать «оленей» на своем пути, чтобы Санта Клаус одарил пьянящим счастьем, и желаю феерических эмоций, «бомбической» радости и отсутствия душевных неурядиц. Пусть все неприятности растворятся с огнями праздничного фейерверка, любите и будьте любимы, ваша Мила,

– обрадовала Кузнецова.

showbiz.24tv.ua