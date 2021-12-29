Выходные дни в январе 2022

Через несколько дней украинцы будут встречать Новый год. Январь не уступает декабрю по количеству праздников – в этом месяце мы празднуем Рождество, Крещение, Щедрый Вечер и еще много других праздников.

Сколько выходных в январе 2022 года и придется ли отрабатывать праздничные дни, разбирался Realist.online.

Выходные

В январе 31 день, из которых 12 выходных и 19 рабочих дней. Календарными выходными в январе будут 1-2 января, 8 и 9 января, 15 и 16 января, 22-23 января и 29-30 января.

Из-за того, что Новый год, а именно 1 января, приходится на субботу, то праздничный выходной переносится на понедельник, 3 января. Таким образом, украинцы будут отдыхать с 1 по 3 января включительно.

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После непродолжительной рабочей недели будут снова выходные, ведь 7 декабря Рождество отмечают православные христиане. Праздник выпадает на пятницу, поэтому этот день – государственный выходной. И снова украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 7 января по 9 января.

Отработка выходных

Некоторые праздничные выходные дни, которые переносятся на будние, приходится потом отрабатывать. В январе 2022 года отработок не будет ни за 3 января, ни за 7 января – наслаждайтесь праздниками спокойно.

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