Электромобиль JiDU готовы выпускать в Китае — что о нем известно

Совместное предприятие по производству электромобилей китайского технологического гиганта Baidu и автопроизводителя Geely готовят к выпуску серийный авторобот, который может совершить революцию в мобильности. Первый концептуальный автомобиль будет представлен в первой половине 2022 года, а уже в 2023 начнется его серийное производство.

Об этом сообщил генеральный директор Baidu Робин Ли на конференции Baidu Create, передает портал Gasgoo.

По словам генерального директора, всего через 207 дней после создания в марте этого года предприятие вступило в стадию разработки интеллектуального вождения и интеллектуальной кабины для автомобиля SIMU, установив новый рекорд в отрасли.

Автомобильный робот, который Baidu считает лучшим средством передвижения будущего, продемонстрирует три вида философии продукта JiDU.

Во-первых, автомобиль будет иметь возможность автономного вождения L4, за счет чего он будет перемещаться свободно. В августе этого года интернет-компания запустила роботизированный автомобиль с возможностью автономного вождения L5.

Во-вторых, роботизированное транспортное средство может естественным образом общаться с людьми благодаря точному распознаванию взаимодействия человека и транспортного средства и семантики речи. Это означает, что автомобиль может быть умным другом, который может общаться с вами лицом к лицу и понимать ваши требования.

В-третьих, ожидается, что роботизированный автомобиль будет иметь возможность самообучения и само-итерации, а поэтому будет иметь возможность изучать пользовательские привычки и улучшать пользовательский опыт на основе данных о привычках.

Ближайшее будущее интеллектуального транспорта

Робин также поделился своим видением интеллектуального транспорта. Для Baidu интеллектуальный транспорт является результатом глубокой интеграции таких технологий, как искусственный интеллект (AI), 5G и облачные вычисления, в транспортный сегмент, основанный на автономном вождении, интеллектуальных транспортных средствах и интеллектуальных дорогах.

По заявлению компании, интеллектуальный транспорт может сократить количество дорожно-транспортных происшествий на 90%. Ежегодно во всем мире в дорожно-транспортных происшествиях умирает около 1,35 миллиона человек, 94% из которых вызваны человеческими факторами, такими как невнимательность, ошибки в суждениях, усталость от вождения и вождение в нетрезвом виде. Но по мере развития технологий автономного вождения автомобили, использующие такие технологии, будут безопаснее, чем водители-люди, считает Baidu.

Кроме того, интеллектуальный транспорт может помочь решить проблему заторов на дорогах. Робин сказал на конференции, что благодаря автономным транспортным средствам, V2X и интеллектуальным системам управления сигналами в ближайшие несколько лет произойдет значительное повышение эффективности дорожного движения. Исполнительный директор предсказал, что с указанными технологиями не будет ограничений на покупку транспортных средств и ограничений движения в так называемых городах первого уровня, таких как Шанхай, Пекин, в течение 5 лет, а проблема заторов на дорогах будет решена в течение 10 лет.

Более того, автономное вождение и интеллектуальный транспорт могут помочь снизить выбросы углерода. Baidu надеется сократить выбросы углерода через автомобили, дороги и мобильность. Платформа услуг автономной мобильности Luobo Kuaipao, запущенная в августе этого года, предложила 115 000 услуг, что сделало ее крупнейшим поставщиком услуг автономной мобильности в мире. Компания рассчитывает расширить сервис до 65 городов в 2025 году и до 100 городов в 2030 году.

На данный момент Baidu Apollo стала самой активной открытой платформой для автономного вождения во всем мире, имея более 210 экологических партнеров по всему миру, 700 000 строк кода с открытым исходным кодом, которые, безусловно, будут расширяться, добавил Робин.

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