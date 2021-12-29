Шелк, бархат и шерсть: как ухаживать за разными типами ткани, советы от Андре Тана

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Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал некоторые секреты об одежде, а именно, о типах ткани. Как правильно ухаживать за каждым.

Новый пост был размещен на его странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой он является. Регулярно мужчина дает поклонникам советы из мира моды. Как правильно подобрать образ, и что сейчас модно.

В этот раз он рассказал о том, как правильно ухаживать за разными типами ткани.

Шелк. Изделия из этой ткани лучше всего отдавать на чистку профессионалам, или же стирать руками в прохладной воде. Сушить их необходимо на вешалке, или же разложить на ровной поверхности.

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Бархат и вельвет. Эти ткани нельзя выкручивать при отжимании. Лучше оставить вещь слегка мокрой, зато не повредить вид и структуру ткани. Сушат бархат на полотенце, периодически встряхивая, чтобы расправить ворс. Убрать заломы поможет вертикальное отпаривание утюгом.

Андре Тан, фото с Instagram

Андре Тан, фото с Instagram

Кашемир. Стирать также необходимо руками, и использовать при этом средства мягкого воздействия, или же вовсе детский шампунь. После стирки нужно прополоскать, но, отжимать нельзя. Сушить на полотенце.

Кожа и замша. Вещам из этого материала необходимо «дышать», поэтому хранение в пакетах для них не подходит. Кожу гладьте с изнанки или же через ткань. А замшу после этого рекомендуется почистить специальной резиновой щеткой.

Лен. Изделия из чистого льна можно стирать на высоких температурах до 90 градусов. Но если ткань окрашена, температуру лучше снизить до 40. Сушить в расправленном состоянии на солнце.

Андре Тан, фото: Instagram

Андре Тан, фото: Instagram

И под конец шерсть. Их стирают исключительно вручную, в холодной воде, и с использованием специального порошка. Чтобы вещь не растянулась, нужно сушить на столе, или же специальной поверхности.

Эти советы помогут сохранить ваши вещи в прежнем внешнем виде как можно дольше.

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