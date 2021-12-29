Шелк, бархат и шерсть: как ухаживать за разными типами ткани, советы от Андре Тана
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Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал некоторые секреты об одежде, а именно, о типах ткани. Как правильно ухаживать за каждым.
Новый пост был размещен на его странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой он является. Регулярно мужчина дает поклонникам советы из мира моды. Как правильно подобрать образ, и что сейчас модно.
В этот раз он рассказал о том, как правильно ухаживать за разными типами ткани.
Шелк. Изделия из этой ткани лучше всего отдавать на чистку профессионалам, или же стирать руками в прохладной воде. Сушить их необходимо на вешалке, или же разложить на ровной поверхности.
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Бархат и вельвет. Эти ткани нельзя выкручивать при отжимании. Лучше оставить вещь слегка мокрой, зато не повредить вид и структуру ткани. Сушат бархат на полотенце, периодически встряхивая, чтобы расправить ворс. Убрать заломы поможет вертикальное отпаривание утюгом.