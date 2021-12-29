бодрящая порция новых шуток (ФОТО)

Перед вами фонтан работы местного скульптора Ркацители. Фонтан знаменит тем, что скульптору удалось высечь в нем сразу десять писающих мальчиков.

— Ну, и где же мальчики?

— Посмотрите на часы — сейчас они должны быть в школе.

Теперь я с уверенностью могу сказать, какое пробуждение было самым впечатляющим и быстрым в моей жизни. Сегодня кошка спихнула лапой с тумбочки полный стакан воды. В пять утра. Мне на спину…

— Почему вы не надеваете парашют?

— Да ну, побочки всякие могут быть — спину натру, еще что-нибудь, да и гарантии нет 100%-й, вдруг не раскроется…

Мужик получил премию, пошел в публичный дом и спрашивает:

— Какие у вас женщины есть и какие на них расценки?

Ему говорят:

— У нас есть блондинки, брюнетки, шатенки — такса 500 грн.

— Нет, таксу я не буду.

Экономическая ситуация в стране: выбираю магазин, который буду грабить, когда на улицах начнутся беспорядки.

(telegraf.com.ua)