Яка різниця між бустерною та додатковою дозами вакцини від COVID-19

Бустерна доза вакцини проти COVID-19 необхідна для посилення її ефективності та вводиться через шість місяців після другої дози.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, додаткова доза призначена для людей з тяжкими хворобами та ослабленим імунітетом, вводиться через 28 днів після основного курсу. Пояснив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Оптимальним є введення ревакцинальної дози від 181 до 270 дня від отримання останньої дози і передбачає видачу документів про вакцинацію, що діятимуть 270 днів з дати останнього щеплення.

Бустерну дозу роблять м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на всі типи вакцини.





Запровадження додаткової дози не впливає на термін дії сертифікату чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ діятиме 365 днів із дати введення другої дози.